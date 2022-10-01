Дочь Меньшова показала, как выглядит памятник ее отцу

Накануне на могиле народного артиста РСФСР, режиссера и актера Владимира Меньшова установили памятник. Об этом сообщила его дочь, Юлия Меньшова, в Телеграм-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Памятник выполнен в формате стелы из черного мрамора. В центре сделан большой проем в виде окна, из которого вылетают белоснежные голуби. Очевиден отсыл к культовому фильму Меньшова «Любовь и голуби», а также к библейским мотивам.

Телеграм

Сегодня в Телеграме Юлии появился пост благодарности поклонникам таланта ее отца, которые написали теплые отзывы.

«Второй день получаю сердечные отзывы о памятнике, который мы вчера открыли на Новодевичьем кладбище. И все они — абсолютно бесценны для нашей семьи», - отмечает Меньшова.

Владимир Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также сам снял такие фильмы, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли".