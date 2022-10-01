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28 минут назад

Дочь Меньшова показала, как выглядит памятник ее отцу

Ирина Лебедева

Накануне на могиле народного артиста РСФСР, режиссера и актера Владимира Меньшова установили памятник. Об этом сообщила его дочь, Юлия Меньшова, в Телеграм-канале.

Дочь Меньшова показала, как выглядит памятник ее отцу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Памятник выполнен в формате стелы из черного мрамора. В центре сделан большой проем в виде окна, из которого вылетают белоснежные голуби. Очевиден отсыл к культовому фильму Меньшова «Любовь и голуби», а также к библейским мотивам.

Телеграм

Сегодня в Телеграме Юлии появился пост благодарности поклонникам таланта ее отца, которые написали теплые отзывы.

«Второй день получаю сердечные отзывы о памятнике, который мы вчера открыли на Новодевичьем кладбище. И все они — абсолютно бесценны для нашей семьи», - отмечает Меньшова.

Владимир Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также сам снял такие фильмы, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли".

Народный артист скончался от последствий коронавирусной инфекции 5 июля 2021 года. Владимир Меньшов и Вера Алентова были госпитализированы из-за заражения коронавирусом: супруги лежали в одной клинике. Актриса смогла победить болезнь, а ее супруг умер.

Шоу-бизнес,Вера Алентова,Владимир Меньшов,
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