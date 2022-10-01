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59 минут назад

СМИ: брат Моисеева будет бороться за наследство певца

Ирина Лебедева

У Бориса Моисеева было в собственности несколько объектов недвижимости. Один из них, большая трехкомнатная квартира с дорогим ремонтом в центре Москвы, перешел, как пишет teleprogramma, концертному директору певца Сергею Гороху, который ухаживал за Моисеевым во время болезни и вел его дела.

СМИ: брат Моисеева будет бороться за наследство певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что стоит квартира не менее 80 миллионов рублей.

Несколько лет назад в студии популярного шоу НТВ «Секрет на миллион» демонстрировался видеообзор апартаментов артиста.

В квартире высокие потолки и пол из мрамора, есть камин из натурального камня. Стены украшают картины известных художников.

По сведениям журналистов, брат Бориса Моисеева Маркс Толкач собирается оспорить решение певца о передаче недвижимости Сергею Гороху.

Маркс считает, что директор Бориса Моисеева Сергей Горох намеренно приблизил смерть его родственника, чтобы завладеть имуществом. Об этом он рассказал порталу prozvezd.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
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