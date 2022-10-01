СМИ: брат Моисеева будет бороться за наследство певца

У Бориса Моисеева было в собственности несколько объектов недвижимости. Один из них, большая трехкомнатная квартира с дорогим ремонтом в центре Москвы, перешел, как пишет teleprogramma, концертному директору певца Сергею Гороху, который ухаживал за Моисеевым во время болезни и вел его дела.
Предполагается, что стоит квартира не менее 80 миллионов рублей.
Несколько лет назад в студии популярного шоу НТВ «Секрет на миллион» демонстрировался видеообзор апартаментов артиста.
В квартире высокие потолки и пол из мрамора, есть камин из натурального камня. Стены украшают картины известных художников.
По сведениям журналистов, брат Бориса Моисеева Маркс Толкач собирается оспорить решение певца о передаче недвижимости Сергею Гороху.
Маркс считает, что директор Бориса Моисеева Сергей Горох намеренно приблизил смерть его родственника, чтобы завладеть имуществом. Об этом он рассказал порталу prozvezd.