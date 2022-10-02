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1 час назад

Рудковская высказалась о стоимости замка Пугачевой

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Продюсер Яна Рудковская высказалась о стоимости выставленного на продажу замка певицы Аллы Пугачевой. Своим мнением она поделилась в беседе с ФАН.

Рудковская высказалась о стоимости замка Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам продюсера, цена на недвижимость сильно занижена.

«В него вложено гораздо больше, чем миллиард рублей! И если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», — поделилась Рудковская.

Стала известна цена выставленного на продажу замка Пугачевой и Галкина

Она рассказала, что бывала в замке, и назвала строение выдающимся. Особенно Рудковская отметила большую территорию и летний театр.

Ранее эксперты оценили стоимость замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) в подмосковной деревне Грязь.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Яна Рудковская,Алла Пугачева,
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