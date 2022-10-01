«Ты лично под моим наблюдением»: Солнцев пригрозил Бородиной

Накануне Ксения Бородина резко высказалась в адрес Рустама Солнцева в ответ на его нелицеприятные заявления. Шоумен обозвал телеведущую профнепригодной и лживой, та не осталась в долгу, поведав подписчикам о том, что ее экс-коллега по «Дому-2» жадный, завистливый и нечистый на руку неудачник.

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Солнцев не оставил этот выпад без внимания и решил обнародовать все темные тайны Ксении в разговоре с журналистами Экспресс Газеты, подчеркнув, что знал все это давно, но молчал якобы из сострадания.

Он обвинил Бородину в зависимости от запрещенных веществ и в том, что она предлагала их участникам проекта. Также, по словам Солнцева, теледива не отказывалась от секса за деньги

«Пробник женщины. Ведь ты невзрачна и несчастна, мужчины тебя избегают, а нужна ты лишь неудачникам, которые не способны сами заработать. Я никогда не задевал твое огромное достоинство при весьма скромненьких данных», - заявил шоумен.

В итоге шоумен угрожающе резюмировал:

«Ты лично под моим наблюдением, и я квалифицирую тебя как опасное, стыдное дно. Придет и твой час».