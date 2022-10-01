Дочь Заворотнюк сообщила о состоянии матери

Родные Анастасии Заворотнюк стараются держаться подальше от любопытной публики. Они крайне редко дают какие-то комментарии по поводу состояния здоровья «прекрасной няни». А также скрывают ее саму от любопытных глаз, - пишет teleprogramma.
Напомним, актриса уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, у нее диагностирована опухоль головного мозга.
Безусловно, поклонники беспокоятся о том, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк. И вот ее дочь Анна все же ответила на многочисленные вопросы подписчиков.
«Держится. Болезнь очень тяжелая», - написала Анна в микроблоге.
Отметим, что Анастасия Заворотнюк была на грани смерти. Однако врачи смогли добиться ремиссии.