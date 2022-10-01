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57 минут назад

Дочь Заворотнюк сообщила о состоянии матери

Ирина Лебедева

Родные Анастасии Заворотнюк стараются держаться подальше от любопытной публики. Они крайне редко дают какие-то комментарии по поводу состояния здоровья «прекрасной няни». А также скрывают ее саму от любопытных глаз, - пишет teleprogramma.

Дочь Заворотнюк сообщила о состоянии матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, актриса уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, у нее диагностирована опухоль головного мозга.

Безусловно, поклонники беспокоятся о том, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк. И вот ее дочь Анна все же ответила на многочисленные вопросы подписчиков.

«Держится. Болезнь очень тяжелая», - написала Анна в микроблоге.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк была на грани смерти. Однако врачи смогли добиться ремиссии.

Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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