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41 минуту назад

«Я возьму автомат»: Борисова готова пойти на фронт

Ирина Лебедева

Дана Борисова вспомнила, что когда-то была военным корреспондентом, и готова и сейчас отправиться в зону боевых действий, чтобы поддержать фронтовиков и освещать события. Ну а если потребуется, то и взять оружие в руки, - информирует портал prozvezd.

«Я возьму автомат»: Борисова готова пойти на фронт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сама задумалась над тем, чтобы пойти служить. Я вела военную передачу, я знаю, как этих парней поддержать, что сказать. Как журналист смогу пользу принести. Если будет ситуация, когда объявят всеобщую мобилизацию, я возьму автомат», - написала телеведущая в микроблоге.

Также Дана не преминула съязвить по поводу бывшего супруга, предположив, что на него надежда, как на защитника, плоха, и она не исключает, что тот вообще уехал из России.

«К сожалению, на папу дочки помочь и взять на себя ответственность за неё надежды нет. Он умудрился не видеться с ней с марта, хотя проживает в соседнем доме…. Да и вообще, как вариант, давно уже смылся из России», - сообщила Дана.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что муж певицы Наташи Королевой Тарзан, комик Тимур Батрутдинов и стилист Сергей Зверев должны принять участие в частичной мобилизации.

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