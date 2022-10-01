Что будет с замком Пугачевой после ее бегства из России

Недавно известная российская певица Алла Пугачева со своими детьми улетела из страны на частном самолете. Многие задались вопросом: что семья будет делать со своим замком в деревне Грязь?

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/globallookpress.com Gennadii Usoev/Russian Look/globallookpress.com

Загородный дом Максима Галкина* и Аллы Пугачевой расположен в центре деревни. Площадь дома составляет 2300 кв метров, а сам участок занимает гектар. В замке звездной пары шесть этажей, гараж, семейный театр со сценой и большой бассейн. Также на участке есть гостевой домик для тех, кто помогает по хозяйству. Всего в замке 20 комнат.

Сейчас продать такую недвижимость может быть крайне сложно, ведь замок построен посреди обычной деревни, где нет охраны.

Основатель архитектурного дизайн-бюро Kaufman project Анна Кауфман считает, что замок могут купить фанаты звезд. Но стоит учесть, что дом выполнен в специфическом эклектическом стиле. В России такой стиль не пользуется спросом, хоть и выглядит красиво.

В особняк было вложено много средств, поэтому хозяева называли непомерные суммы за него. Эксперт советует провести аукцион, в таком случае покупатель найдется. Сам замок Анна оценивает в миллиард рублей.

А риэлтор и эксперт по недвижимости Герман Борисов считает, что дом стоит гораздо меньше. Но даже за небольшие деньги его будет сложно продать.

«Я видел этот замок, который просто так стоит среди деревни. Он не относится к числу элитной недвижимости. «Элитка» определяется локацией, еще раз локацией и снова локацией. Если локация не очень удачная, то хоть оформи все внутри золотом, это не будет считаться элитным объектом», – говорит Борисов.

Эксперт считает, что даже за сто миллионов замок сложно будет продать. Не стоит забывать и про налоги, которые начисляются за особняк, пишет teleprogramma.pro.