Осудившая спецоперацию Анжелика Варум вышла на сцену

Исполнительница Анжелика Варум, выступившая против проведения вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса, продолжает давать концерты в России.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Варум столкнулась с волной критики после осуждения действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) по демилитаризации и денацификации Украины. Недавно звезда решилась выступить с концертом – соответствующие кадры появились в Telegram-канале Admin.Anshlak. Судя по опубликованным роликам, звезда исполнила свои лучшие композиции.