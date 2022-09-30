Осудившая спецоперацию Анжелика Варум вышла на сцену

Исполнительница Анжелика Варум, выступившая против проведения вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса, продолжает давать концерты в России.
Варум столкнулась с волной критики после осуждения действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) по демилитаризации и денацификации Украины. Недавно звезда решилась выступить с концертом – соответствующие кадры появились в Telegram-канале Admin.Anshlak. Судя по опубликованным роликам, звезда исполнила свои лучшие композиции.
Напомним, ранее многие представители отечественного шоу-бизнеса приняли решение покинуть Россию в связи с обострением общественно-политической обстановки. Среди них – актриса театра и кино Чулпан Хаматова, певица Земфира, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории России) и другие.