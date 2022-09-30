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35 минут назад

Татьяна Буланова заявила, что не планирует рожать от молодого возлюбленного

Газета.Ruиещё 4

Певица Татьяна Буланова призналась, что пока не планирует рожать детей от своего возлюбленного, 34-летнего бизнесмена Валерия Руднева, передает The Voice Mag.

Буланова заявила о нежелании рожать от молодого избранника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Думаю, что вряд ли рожу, мне совершенно не до этого. Что касается темы детей, то она отдельно в отношениях с моим молодым человеком. Я вырастила двоих сыновей — мне, честно говоря, на сегодняшний день хватает», — отметила Буланова.

Она добавила, что ее старший сын Александр уже сделал предложение своей невестке. По ее словам, возлюбленные пока «не созрели» для свадьбы. Буланова допустила, что может выйти замуж в третий раз. Однако исполнительница считает, что инициативу в этом вопросе должен проявлять именно мужчина.

Ранее Буланова заявила, что Борис Моисеев оставил после себя замечательные песни.

Валерий Руднев,Татьяна Буланова,Борис Моисеев,
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