Буланова заявила о нежелании рожать от молодого избранника

«Думаю, что вряд ли рожу, мне совершенно не до этого. Что касается темы детей, то она отдельно в отношениях с моим молодым человеком. Я вырастила двоих сыновей — мне, честно говоря, на сегодняшний день хватает», — отметила Буланова.

Она добавила, что ее старший сын Александр уже сделал предложение своей невестке. По ее словам, возлюбленные пока «не созрели» для свадьбы. Буланова допустила, что может выйти замуж в третий раз. Однако исполнительница считает, что инициативу в этом вопросе должен проявлять именно мужчина.