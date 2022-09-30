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45 минут назад

Продюсер прокомментировал информацию об отъезде Пугачевой

Елена Прошина

Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд прокомментировал «Аргументам и фактам» информацию об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой.

Продюсер прокомментировал информацию об отъезде Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Фридлянда, артистка могла улететь из страны на фоне слухов о ядерной войне.

«Про ядерную войну как-то сильно заговорили, вот и уехала», — сказал продюсер.

Ранее появилось видео, на котором автомобиль Chevrolet Express якобы привозит Пугачеву с детьми в аэропорт Внуково. На этой же машине певица 1 сентября отвозила детей в школу. По некотором данным, певица уехала в Израиль, при этом обратного билета в Россию у нее нет.

В свою очередь директор артистки Елена Чупракова сообщила, что ничего не знает о планах Пугачевой покинуть Россию.

Напомним, ранее Алла Пугачева обратилась к Минюсту РФ с просьбой добавить ее в список иноагентов, как и ее супруга. По ее словам, она солидарна с высказываниями Максима Галкина о российской спецоперации. После этого певицу решили проверить по статье УК о дискредитации российской армии

Шоу-бизнес,Евгений Фридлянд,Максим Галкин,Алла Пугачева,Минюст России,Международный аэропорт Внуково,
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