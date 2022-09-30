Продюсер прокомментировал информацию об отъезде Пугачевой

Музыкальный продюсер Евгений Фридлянд прокомментировал «Аргументам и фактам» информацию об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой.

По мнению Фридлянда, артистка могла улететь из страны на фоне слухов о ядерной войне.

«Про ядерную войну как-то сильно заговорили, вот и уехала», — сказал продюсер.

Ранее появилось видео, на котором автомобиль Chevrolet Express якобы привозит Пугачеву с детьми в аэропорт Внуково. На этой же машине певица 1 сентября отвозила детей в школу. По некотором данным, певица уехала в Израиль, при этом обратного билета в Россию у нее нет.

В свою очередь директор артистки Елена Чупракова сообщила, что ничего не знает о планах Пугачевой покинуть Россию.