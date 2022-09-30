Артемьева объяснила свой внезапный уход из сериала «Сваты»

Российская актриса Людмила Артемьева рассказала, почему не закончила съемки в сериале «Сваты».

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По словам артистки, съемки сериала шли очень долго. Работа над проектом началась пять лет назад.

Съемки седьмого сезона проходили в Белоруссии. При этом там был снят небольшой кусок. Остальные сцены планировалось снять позже.

— Не получилось у меня приехать по новому графику. Поэтому я не закончила съемки в этом сериале. Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили, — заключила Артемьева, слова которой приводит Общественная Служба Новостей.