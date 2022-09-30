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1 час назад

«Не получилось приехать»: Артемьева объяснила свой внезапный уход из сериала «Сваты»

Вечерняя Москва

Российская актриса Людмила Артемьева рассказала, почему не закончила съемки в сериале «Сваты».

Артемьева объяснила свой внезапный уход из сериала «Сваты»
Фото: риа новостириа новости

По словам артистки, съемки сериала шли очень долго. Работа над проектом началась пять лет назад.

Съемки седьмого сезона проходили в Белоруссии. При этом там был снят небольшой кусок. Остальные сцены планировалось снять позже.

— Не получилось у меня приехать по новому графику. Поэтому я не закончила съемки в этом сериале. Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили, — заключила Артемьева, слова которой приводит Общественная Служба Новостей.

Недавно актриса Ульяна Эндерс восхитила фанатов популярного сериала «Сваты» своей внешностью. Зрители удивились тому, насколько изменилась знаменитость, которая ранее сыграла маленькую Женю Ковалеву. Девушка принимала участие в съемках первого и второго сезона телешоу, а впоследствии покинула команду «Сватов», поскольку съемки проходили на Украине, а ей предстояло учиться в России.

Шоу-бизнес,Людмила Артемьева,
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