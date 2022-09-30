Дуа Липа спровоцировала слухи о романе с комиком Тревором Ноа

Певица Дуа Липа и комик Тревор Ноа были замечены за поцелуями и объятиями на свидании в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагаемые возлюбленные ужинали в одном из нью-йоркских ресторанов, после чего ушли вместе.

«Они тихо сидели в стороне от всех остальных в ресторане. Они сидели близко друг к другу на протяжении ужина», — говорит источник.

В прошлом году Липа рассталась с братом Беллы Хадид Анваром. В мае этого года Ноа разорвал отношения с Минкой Келли.