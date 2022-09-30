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35 минут назад

Дуа Липа спровоцировала слухи о романе с комиком Тревором Ноа

Газета.Ru

Певица Дуа Липа и комик Тревор Ноа были замечены за поцелуями и объятиями на свидании в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Дуа Липа спровоцировала слухи о романе с комиком Тревором Ноа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предполагаемые возлюбленные ужинали в одном из нью-йоркских ресторанов, после чего ушли вместе.

«Они тихо сидели в стороне от всех остальных в ресторане. Они сидели близко друг к другу на протяжении ужина», — говорит источник.

В прошлом году Липа рассталась с братом Беллы Хадид Анваром. В мае этого года Ноа разорвал отношения с Минкой Келли.

Ранее адвокаты Дуа Липы обратились в суд с просьбой отклонить один из исков о плагиате. Артисты Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер подали на певицу в суд из-за авторских прав. По их заявлению, Дуа Липа своровала две их песни «Wiggle and Giggle All Night» 1979 года и «Don Diablo» 1980 года.

Шоу-бизнес,Рассел Браун,Белла Хадид,
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