Дуа Липа спровоцировала слухи о романе с комиком Тревором Ноа

Певица Дуа Липа и комик Тревор Ноа были замечены за поцелуями и объятиями на свидании в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.
Предполагаемые возлюбленные ужинали в одном из нью-йоркских ресторанов, после чего ушли вместе.
«Они тихо сидели в стороне от всех остальных в ресторане. Они сидели близко друг к другу на протяжении ужина», — говорит источник.
В прошлом году Липа рассталась с братом Беллы Хадид Анваром. В мае этого года Ноа разорвал отношения с Минкой Келли.
Ранее адвокаты Дуа Липы обратились в суд с просьбой отклонить один из исков о плагиате. Артисты Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер подали на певицу в суд из-за авторских прав. По их заявлению, Дуа Липа своровала две их песни «Wiggle and Giggle All Night» 1979 года и «Don Diablo» 1980 года.