В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Анна Нетребко удивила поклонников своим образом для прогулки в Израиле

Слово и Дело

Оперная певица Анна Нетребко обнародовала в Сети новые фотографии с отдыха в Израиле. В кадре артистка предстала в белом коротком платье, которое выгодно подчеркнуло стройные ноги Нетребко. Подобранный образ дополнили головной убор в виде чалмы и пестрая сумка-шоппер.

Примечательно, что выход звезды вызвал огромный отклик у поклонников. Многие писали комплименты и хвалебные комментарии под постом 51-летней певицы.

«Вам так идет! Просто попадание в образ», «Похудели, похорошели», «Какое платье! Прям помолодели», — написали фанаты под фото Нетребко.

Ранее оперная певица Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов воссоединились в Израиле. Известно, что некоторое время пара жила отдельно. Однако на данный момент артисты вместе проводят время за границей.

Шоу-бизнес,Видео,Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители