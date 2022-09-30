Анна Нетребко удивила поклонников своим образом для прогулки в Израиле

Оперная певица Анна Нетребко обнародовала в Сети новые фотографии с отдыха в Израиле. В кадре артистка предстала в белом коротком платье, которое выгодно подчеркнуло стройные ноги Нетребко. Подобранный образ дополнили головной убор в виде чалмы и пестрая сумка-шоппер.

Примечательно, что выход звезды вызвал огромный отклик у поклонников. Многие писали комплименты и хвалебные комментарии под постом 51-летней певицы.

«Вам так идет! Просто попадание в образ», «Похудели, похорошели», «Какое платье! Прям помолодели», — написали фанаты под фото Нетребко.