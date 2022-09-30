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21 минуту назад

Брежнева поделилась переживаниями из-за отъезда из России

Никита Бородкин

Певица Вера Брежнева рассказала, с какими трудностями ей приходится сталкиваться после отъезда из России. Как сообщает «Слово и Дело», в общении с подписчиками в соцсетях она призналась, что до сих пор не может успокоиться и найти умиротворение.

Брежнева поделилась переживаниями из-за отъезда из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочется писать о хорошем. За два часа собрали бабуле на ремонт, что у дочки успехи в школе, что горжусь своими друзьями, что песню закончила», — добавила исполнительница.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Брежнева уехала из России и публично осудила действия Москвы. Она неоднократно жаловалась подписчикам на свое тяжелое эмоциональное состояние. Ранее она писала, что стала гораздо острее воспринимать реальность, а все ее чувства «оголены».

Шоу-бизнес,Вера Брежнева,
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