Коллега Дмитрия Нагиева в беседе с Prozvezd.info рассказала, чем занимается телеведущий после ухода из шоу «Голос».
«Дима взял академический отпуск сразу на год! Из эфира пока ушел. Он сам захотел взять паузу на раздумья», — рассказала она. Также коллега шоумена добавила, что он не уезжал из России и занимается «своими проектами».
Ранее Дмитрий Нагиев заменил Александра Маслякова в новом сезоне КВН после ухода из «Голоса». Телеведущий провел первую игру вышедшего 24 сентября нового сезона. Выпуск был записан заранее, еще до ухода артиста в отпуск.