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1 час назад

Коллега Дмитрия Нагиева рассказала, что он взял отпуск на год

Газета.Ru

Коллега Дмитрия Нагиева в беседе с Prozvezd.info рассказала, чем занимается телеведущий после ухода из шоу «Голос».

«Дима взял академический отпуск сразу на год! Из эфира пока ушел. Он сам захотел взять паузу на раздумья», — рассказала она. Также коллега шоумена добавила, что он не уезжал из России и занимается «своими проектами».

Ранее Дмитрий Нагиев заменил Александра Маслякова в новом сезоне КВН после ухода из «Голоса». Телеведущий провел первую игру вышедшего 24 сентября нового сезона. Выпуск был записан заранее, еще до ухода артиста в отпуск.

Шоу-бизнес,Видео,Дмитрий Нагиев,Александр Масляков,
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