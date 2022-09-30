Ирина Дубцова рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Ирина Дубцова заставила беспокоиться фанатов из-за долгого отсутствия в соцсетях.
Многочисленные поклонники пытались узнать, что происходит с их кумиром. Однако после продолжительного молчания артистка все же вышла на связь. Стоит отметить, что Дубцова поделилась весьма неприятными новостями о своем здоровье.
«Сначала я была уверена, что у меня ковид или что-то типа того. Потом попала к врачу, когда появилось время, выяснилось, что воспаление другого характера», — написала певица в своем Telegram-канале.
Ранее Ирина Дубцова намекнула, что ее дальнейшая карьера может быть связана с кинематографом.