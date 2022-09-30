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1 час назад

Ирина Дубцова рассказала о проблемах со здоровьем

Слово и Делоиещё 1

Певица Ирина Дубцова заставила беспокоиться фанатов из-за долгого отсутствия в соцсетях.

Ирина Дубцова рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Многочисленные поклонники пытались узнать, что происходит с их кумиром. Однако после продолжительного молчания артистка все же вышла на связь. Стоит отметить, что Дубцова поделилась весьма неприятными новостями о своем здоровье.

«Сначала я была уверена, что у меня ковид или что-то типа того. Потом попала к врачу, когда появилось время, выяснилось, что воспаление другого характера», — написала певица в своем Telegram-канале.

Ранее Ирина Дубцова намекнула, что ее дальнейшая карьера может быть связана с кинематографом.

Шоу-бизнес,Ирина Дубцова,
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