Собчак назвала способы пережить тяжелые времена

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала молитву способом пережить тяжелые времена. О том, какими методы помогают ей справляется со стрессом, Собчак поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

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«Молитва. Звучит странно для меня, понимаю…. Сегодня сделала это первый раз в жизни. Стало легче», — призналась журналистка.

По ее словам, справиться со стрессом ей также помогает просмотр сериалов «с чужими масштабными проблемами», объятия с близкими людьми и разговоры о любви и нежности.

Еще одним способом снизить уровень стресса телеведущая назвала йогу. Особенно ей по душе дыхательные практики. Кроме того, журналистка старается окружить себя красотой. «Картины, красивая одежда, музыка, цветы — все ‚ что дарит радость и говорит с тобой на языке мирного времени», — поделилась она.