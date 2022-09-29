В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
34 минуты назад

Собчак назвала способы пережить тяжелые времена

Lenta.ru

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала молитву способом пережить тяжелые времена. О том, какими методы помогают ей справляется со стрессом, Собчак поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

Собчак назвала способы пережить тяжелые времена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Молитва. Звучит странно для меня, понимаю…. Сегодня сделала это первый раз в жизни. Стало легче», — призналась журналистка.

По ее словам, справиться со стрессом ей также помогает просмотр сериалов «с чужими масштабными проблемами», объятия с близкими людьми и разговоры о любви и нежности.

Еще одним способом снизить уровень стресса телеведущая назвала йогу. Особенно ей по душе дыхательные практики. Кроме того, журналистка старается окружить себя красотой. «Картины, красивая одежда, музыка, цветы — все ‚ что дарит радость и говорит с тобой на языке мирного времени», — поделилась она.

В апреле Собчак назвала способ сохранить сбережения. «У меня примерно 30 процентов от общего портфеля сейчас будет инвестировано в недвижимость, потому что я считаю, что во время инфляции это, наверное, не очень ликвидная история, но зато она позволяет сохранить какую-то часть капитала», — указала она. На фоне высокой инфляции журналистка призвала подписчиков вкладывать часть сбережений в недвижимость.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители