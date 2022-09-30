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1 час назад

Шаляпин принял участие в съемках нового сезона КВН

Слово и Дело

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что снялся в новом сезоне КВН на Первом канале.

Шаляпин принял участие в съемках нового сезона КВН
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист поделился положительными эмоциями от съемочного процесса. Он уточнил, что телевизионная юмористическая игра вместе со страной пережила множество ключевых событий.

«Эта игра пережила великое множество самых разных событий вместе со всей страной. Уверен, так будет и в этот раз! Не нужно поддаваться панике, друзья!» — написал Шаляпин в социальных сетях.

Певец не сообщил, какую роль он получил в КВН. Финалист проекта «Фабрика звезд — 6» также опубликовал ролик с людьми на сцене. На площадке все были окружены радостной атмосферой.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Первый канал,
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