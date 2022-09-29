Рустам Солнцев назвал МакSим «профнепригодной»

Участник «Дома-2» Рустам Солнцев прокомментировал музыкальные способности певицы МакSим. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По мнению Солнцева, певице не место в жюри шоу «Голос».
«За какие такие заслуги эта певица должна сидеть в детском шоу “Голос”? За свои красивые глазки? Я считаю, что в подобных проектах должны сидеть признанные мастера. Пусть молодые, но признанные и авторитетные. А МакSим, на мой взгляд, с какого-то момента стала профнепригодна. У нее слабенький студийный голос, он хорош для студии», – заявил он.
Ранее стало известно, что МакSим станет наставницей в шоу «Голос. Дети». Она заменит уехавшую из России Светлану Лободу.