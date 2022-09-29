Рустам Солнцев назвал МакSим «профнепригодной»

«За какие такие заслуги эта певица должна сидеть в детском шоу “Голос”? За свои красивые глазки? Я считаю, что в подобных проектах должны сидеть признанные мастера. Пусть молодые, но признанные и авторитетные. А МакSим, на мой взгляд, с какого-то момента стала профнепригодна. У нее слабенький студийный голос, он хорош для студии», – заявил он.