Назван возможный ведущий Летнего кубка КВН

Актер Станислав Ярушин признался, что получил предложение стать ведущим Летнего кубка КВН. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
По его словам, организаторы КВН предложили ему вести Летний кубок, однако пока вопрос не решен.
«Действительно, мне предлагали вести Летний кубок, но пока мы ни к каким договоренностям не пришли. Но если все получится, буду вести КВН с большим удовольствием», - сказал он.
Актер признался, что любит КВН. Последний раз он был на играх в феврале, когда сидел в жюри на месте Юлия Гусмана, а вел шоу тогда Дмитрий Хрусталев.
Ранее Александр Масляков-младший сообщил, что его отец из-за последствий перенесенного коронавируса пропустит первые игры нового сезона КВН, он будет находиться в жюри. В качестве ведущих приглашены известные квнщики и люди «не чужие игре». Так, в новом сезоне на месте ведущего появятся Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.