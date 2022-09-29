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36 минут назад

Назван возможный ведущий Летнего кубка КВН

Елена Прошина

Актер Станислав Ярушин признался, что получил предложение стать ведущим Летнего кубка КВН. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

Назван возможный ведущий Летнего кубка КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, организаторы КВН предложили ему вести Летний кубок, однако пока вопрос не решен.

«Действительно, мне предлагали вести Летний кубок, но пока мы ни к каким договоренностям не пришли. Но если все получится, буду вести КВН с большим удовольствием», - сказал он.

Актер признался, что любит КВН. Последний раз он был на играх в феврале, когда сидел в жюри на месте Юлия Гусмана, а вел шоу тогда Дмитрий Хрусталев.

Ранее Александр Масляков-младший сообщил, что его отец из-за последствий перенесенного коронавируса пропустит первые игры нового сезона КВН, он будет находиться в жюри. В качестве ведущих приглашены известные квнщики и люди «не чужие игре». Так, в новом сезоне на месте ведущего появятся Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.

Шоу-бизнес,Юлий Гусман,Иван Ургант,Андрей Бурковский,Дмитрий Хрусталев,Валдис Пельш,Станислав Ярушин,Дмитрий Нагиев,
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