Назван возможный ведущий Летнего кубка КВН

Актер Станислав Ярушин признался, что получил предложение стать ведущим Летнего кубка КВН. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

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По его словам, организаторы КВН предложили ему вести Летний кубок, однако пока вопрос не решен.

«Действительно, мне предлагали вести Летний кубок, но пока мы ни к каким договоренностям не пришли. Но если все получится, буду вести КВН с большим удовольствием», - сказал он.

Актер признался, что любит КВН. Последний раз он был на играх в феврале, когда сидел в жюри на месте Юлия Гусмана, а вел шоу тогда Дмитрий Хрусталев.