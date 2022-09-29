В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
21 минуту назад

Певица Диана Гурцкая призналась, что ее не обижают шутки про слепоту

Слово и Дело

Певица Диана Гурцкая рассказала о своем отношение к хейтерам, которые шутят про ее слепоту. По словам артистки, для нее главнее то, что она делает, а не то, что про нее говорят.

Певица Диана Гурцкая заявила, что ее не обижают шутки про слепоту
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Гурцкая заявила, что никогда даже не думала о том, чтобы обратиться в суд по поводу травли. Скандалы в ее жизни – редкое явление.

«Пусть пишут, пусть говорят. Слава богу, что пишут, слава богу, что говорят», — поделилась Гурцкая в YouTube-проекте «Алена, блин!».

Певица добавила, что очень ценит любовь своих поклонников. Фанаты принесли в жизнь артистки множество положительных моментов.

Шоу-бизнес,Диана Гурцкая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители