Певица Диана Гурцкая заявила, что ее не обижают шутки про слепоту

Певица Диана Гурцкая рассказала о своем отношение к хейтерам, которые шутят про ее слепоту. По словам артистки, для нее главнее то, что она делает, а не то, что про нее говорят.
Гурцкая заявила, что никогда даже не думала о том, чтобы обратиться в суд по поводу травли. Скандалы в ее жизни – редкое явление.
«Пусть пишут, пусть говорят. Слава богу, что пишут, слава богу, что говорят», — поделилась Гурцкая в YouTube-проекте «Алена, блин!».
Певица добавила, что очень ценит любовь своих поклонников. Фанаты принесли в жизнь артистки множество положительных моментов.