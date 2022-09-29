Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова вышла замуж

В течение года ходили слухи о романе 33-летней актрисы Марии Шумаковой, звезды сериала «Сладкая жизнь», и сотрудника Comedy Club Production Славы Гусева. И вот сейчас стало известно, что звезды решили узаконить свои отношения.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Шумакова не стала раскрывать все подробности свадьбы. «Поженились мы со Славой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась артистка в своем блоге в Сети.

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