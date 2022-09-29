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56 минут назад

Петров признался, что конкуренция с Козловским на съемках была абсолютно во всем

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Недавно гостем программы «Кино в деталях» стал популярный актер Александр Петров. Он поделился деталями съемочного процесса в сериале «Надвое». В данном проекте актер снимался вместе с другим известным коллегой — Данилой Козловским. Об этом проинформировал портал CTnews.

Петров признался в конкуренции с Козловским на съемках
Фото: FBM.ruFBM.ru

Поскольку оба очень весьма востребованные артисты, все ожидали, что они начнут конкурировать между собой. Каждый будет требовать особого внимания именно в его сторону. Этого, вероятно, ожидали и сами актёры. Однако Петров рассказал, что их соперничество было направлено в здоровое положительное русло, своего рода спортивный интерес, где каждый артист хотел сделать что-то лучше другого.

Петров признался, что у них во время съёмок всегда была конкуренция во всем. Даже в том, кто прибудет на смену раньше. Когда нужно приехать к 8 утра, он старался быть на месте в 7:45, а Козловский — в 7:43. Иногда Данила приезжал после него, он был очень рад и восклицал: “Ура! Класс!”, — прокомментировал Александр во время разговора.

Помимо всего этого, за время съёмочного процесса сериала Александру Петрову и Даниле Козловскому удалось наладить дружеские отношения.

Шоу-бизнес,Александр Петров,Данила Козловский,
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