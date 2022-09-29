Долина отложила открытие джаз-клуба из-за санкций

Певица Лариса Долина не смогла открыть собственный джаз-клуб в обозначенный срок. Как сообщает «КП», на это повлияли санкции.
По словам артистки, она с коллегами заказала лифты, но из-за проблем с поставками их все еще не привезли. Долина уверена, что необходимо продолжать работать и не отчаиваться из-за временных трудностей.
«И санкции, и все вместе повлияло. Но я не переживаю, что сдвинулись сроки. Не откроем в этом году, — откроем в следующем», — заявила она, выразив надежду, что до конца года запустить заведение все же удастся.
Также Долина рассказала, что не отменила ни одного концерта, поскольку считает, что в даже в самые тяжелые времена музыка играет для людей «свою созидательную роль».