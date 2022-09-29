Комика Гудкова заметили в Ташкенте

Комик и ведущий Александр Гудков был замечен в Ташкенте. Его фото опубликовал Telegram-канал Mash.
Канал отметил, что Александр Гудков «выбрал не самое популярное направление», поэтому ему не пришлось стоять в очередях на границе.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, после чего некоторые россияне решили покинуть страну. В частности, на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих уехать. Очереди возникли и на контрольно-пропускных пунктах на границе с Казахстаном.
При этом комик Александр Гудков оказался в центре скандала в России после того, как сделал пародию «Я узкий» на патриотичную песню Shaman «Я русский». Депутат Сергей Соловьев назвал клип Гудкова «пошлой выходкой, рассчитанной на оскорбление», а первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко отметила, что комик «сам ничего не стоит, но других пародирует».