Комика Гудкова заметили в Ташкенте

Комик и ведущий Александр Гудков был замечен в Ташкенте. Его фото опубликовал Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Канал отметил, что Александр Гудков «выбрал не самое популярное направление», поэтому ему не пришлось стоять в очередях на границе.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, после чего некоторые россияне решили покинуть страну. В частности, на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих уехать. Очереди возникли и на контрольно-пропускных пунктах на границе с Казахстаном.