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41 минуту назад

Гудков замечен в Ташкенте

Алиса Селезнёва

Комик и ведущий Александр Гудков был замечен в Ташкенте. Его фото опубликовал Telegram-канал Mash.

Комика Гудкова заметили в Ташкенте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канал отметил, что Александр Гудков «выбрал не самое популярное направление», поэтому ему не пришлось стоять в очередях на границе.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, после чего некоторые россияне решили покинуть страну. В частности, на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих уехать. Очереди возникли и на контрольно-пропускных пунктах на границе с Казахстаном.

При этом комик Александр Гудков оказался в центре скандала в России после того, как сделал пародию «Я узкий» на патриотичную песню Shaman «Я русский». Депутат Сергей Соловьев назвал клип Гудкова «пошлой выходкой, рассчитанной на оскорбление», а первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко отметила, что комик «сам ничего не стоит, но других пародирует».

Шоу-бизнес,Александр Гудков,Елена Драпеко,Сергей Соловьев,Владимир Путин,
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