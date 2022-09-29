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39 минут назад

Рэпер Птаха пожаловался на угрозы после слов о мобилизации

Никита Бородкин

Рэпер Птаха столкнулся с угрозами после своих слов о готовности пойти на службу в рамках частичной мобилизации. В эфире программы «Место встречи» на НТВ он заявил, что после его заявлений ему и его близким стали поступать сообщения от неизвестных.

Рэпер Птаха пожаловался на угрозы после слов о мобилизации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У жены и у меня личка засыпана проклятиями, угрозами в адрес дочки. Пишут, что убьют ребенка, меня убьют. Это продолжается еще с Майдана, потому что я тогда был против, и украинская сторона так реагировала», — заявил Птаха.

Он отметил, что осознает безобидность авторов подобных посланий, однако все равно переживает за своих близких.

Напомним, что в апреле Птаха уже жаловался на угрозы. Тогда ему также писали украинцы, которые были недовольны патриотической позицией рэпера, который поддержал проведение спецоперации.

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