Рэпер Птаха пожаловался на угрозы после слов о мобилизации

Рэпер Птаха столкнулся с угрозами после своих слов о готовности пойти на службу в рамках частичной мобилизации. В эфире программы «Место встречи» на НТВ он заявил, что после его заявлений ему и его близким стали поступать сообщения от неизвестных.
«У жены и у меня личка засыпана проклятиями, угрозами в адрес дочки. Пишут, что убьют ребенка, меня убьют. Это продолжается еще с Майдана, потому что я тогда был против, и украинская сторона так реагировала», — заявил Птаха.
Он отметил, что осознает безобидность авторов подобных посланий, однако все равно переживает за своих близких.
Напомним, что в апреле Птаха уже жаловался на угрозы. Тогда ему также писали украинцы, которые были недовольны патриотической позицией рэпера, который поддержал проведение спецоперации.