Певица Лолита считает себя военнообязанной

Певица Лолита Милявская назвала себя военнообязанной и заявила о продолжении концертов.
Милявская высказалась о мировых событиях, из-за которых потеряла своих пятерых друзей. По словам артистки, некоторые из них подверглись паническому состоянию. Певица заявила, что в настоящее время чувствует себя военнообязанной, а также не будет отменять выступления, если это не противоречит позиции государства.
«Смотрю, какое количество безумных людей, чья психика подорвана ковидом, а сейчас тем более. Я считаю себя, в данном случае, военнообязанной», — поделилась звезда в Telegram-канале.
Она сравнила работу всех артистов с психотерапией, потому что концерты дают желание жить на несколько дней, что очень важно в принятии решений. Паника разрушает психику человека, поэтому она призвала фанатов не тревожиться лишний раз.