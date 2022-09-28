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1 час назад

Певица Лолита считает себя военнообязанной и отказывается отменять выступления

Слово и Делоиещё 1

Певица Лолита Милявская назвала себя военнообязанной и заявила о продолжении концертов.

Певица Лолита считает себя военнообязанной
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Милявская высказалась о мировых событиях, из-за которых потеряла своих пятерых друзей. По словам артистки, некоторые из них подверглись паническому состоянию. Певица заявила, что в настоящее время чувствует себя военнообязанной, а также не будет отменять выступления, если это не противоречит позиции государства.

«Смотрю, какое количество безумных людей, чья психика подорвана ковидом, а сейчас тем более. Я считаю себя, в данном случае, военнообязанной», — поделилась звезда в Telegram-канале.

Она сравнила работу всех артистов с психотерапией, потому что концерты дают желание жить на несколько дней, что очень важно в принятии решений. Паника разрушает психику человека, поэтому она призвала фанатов не тревожиться лишний раз.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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