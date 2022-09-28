Певица Лолита считает себя военнообязанной

Милявская высказалась о мировых событиях, из-за которых потеряла своих пятерых друзей. По словам артистки, некоторые из них подверглись паническому состоянию. Певица заявила, что в настоящее время чувствует себя военнообязанной, а также не будет отменять выступления, если это не противоречит позиции государства.