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40 минут назад

Похороны Моисеева планируется провести на Троекуровском кладбище

Вечерняя Москва

По предварительной информации, похороны заслуженного артиста России Бориса Моисеева могут пройти на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Похороны Моисеева планируется провести на Троекуровском кладбище
Фото: риа новостириа новости

Уточняется, что это только предварительная информация. На данный момент дата проведения церемонии еще не назначена. Кроме того, остается неизвестной официальный причина смерти Моисеева, передает ТАСС.

Известный певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты из жизни певца.

Заслуженный артист России, бывший главный режиссер и художественный руководитель Росгосцирка Гия Эрадзе рассказал «ВМ», насколько тяжело он пережил новость о смерти своего близкого друга певца Бориса Моисеева. По его словам, о смерти артиста ему сообщил Сергей Горох.

Позже родной брат певца и танцора Маркс Толкач заявил, что смерть заслуженного артиста России лежит на совести Сергея Гороха. Родственник покойного артиста отметил, что директор даже не удосужился оповестить о его смерти родных — о трагедии они узнали от журналистов.

Шоу-бизнес,Гия Эрадзе,Борис Моисеев,
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