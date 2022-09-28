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20 минут назад

Стало известно, на что в последние годы жил Борис Моисеев

Мария Иванова

Несмотря на то, что последние годы Борис Моисеев провел в затворничестве, он не испытывал проблем с деньгами. Артист за свою карьеру в шоу-бизнесе многое заработал. О том, на что жил певец, «СтарХиту» рассказали в его окружении.

Стало известно, на что в последние годы жил Борис Моисеев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщили в окружении Моисеева, он владел трехкомнатной квартирой в Юрмале площадью 100 кв. м. Ее он подарил Кристине Орбакайте. Также в собственности певца было несколько квартир в центре Москвы. В одной из них исполнитель проживал, теперь она, скорее всего, отойдет его директору Сергею Гороху. Еще две квартиры пустовали. Доход Моисеев получал от авторских отчислений.

«Главный доход ему приносили его произведения, которые активно используются до сих пор. Он успел зарегистрировать права на 200 музыкальных композиций, в том числе на «Голубую луну». В среднем они приносили около 7-10 миллионов рублей в год. Но чаще всего использовались не песни, а его хореография», — рассказали источники.

Напомним, Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Тело певца обнаружил его директор Сергей Горох. Причиной смерти стал третий инсульт. Когда и где будет похоронен исполнитель пока неизвестно.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,
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