Стало известно, на что в последние годы жил Борис Моисеев

Несмотря на то, что последние годы Борис Моисеев провел в затворничестве, он не испытывал проблем с деньгами. Артист за свою карьеру в шоу-бизнесе многое заработал. О том, на что жил певец, «СтарХиту» рассказали в его окружении.

Как сообщили в окружении Моисеева, он владел трехкомнатной квартирой в Юрмале площадью 100 кв. м. Ее он подарил Кристине Орбакайте. Также в собственности певца было несколько квартир в центре Москвы. В одной из них исполнитель проживал, теперь она, скорее всего, отойдет его директору Сергею Гороху. Еще две квартиры пустовали. Доход Моисеев получал от авторских отчислений.

«Главный доход ему приносили его произведения, которые активно используются до сих пор. Он успел зарегистрировать права на 200 музыкальных композиций, в том числе на «Голубую луну». В среднем они приносили около 7-10 миллионов рублей в год. Но чаще всего использовались не песни, а его хореография», — рассказали источники.