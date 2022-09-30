Брат покойного Бориса Моисеева Маркс Толкач в беседе с «Пятым каналом» высказался о предстоящих похоронах певца.
Родственник артиста заявил, что до сих пор не в курсе о дате и месте проведения похорон.
«Не надо делать кремацию! Не надо никому этой экономии! Он заработал себе достаточно, чтобы его похоронили так, как это полагается по-христиански. Он человек, который заслужил настоящие, хорошие похороны», — высказался Толкач.
По мнению брата Моисеева, исполнителя стоит похоронить в Могилеве рядом с матерью. Также Толкач допустил захоронение певца в одной могиле с родительницей.
Ранее брат Бориса Моисеева сообщил, что не намерен приезжать на похороны певца.