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1 час назад

Брат Бориса Моисеева выступил против кремации певца

Газета.Ruиещё 1

Брат покойного Бориса Моисеева Маркс Толкач в беседе с «Пятым каналом» высказался о предстоящих похоронах певца.

Родственник артиста заявил, что до сих пор не в курсе о дате и месте проведения похорон.

«Не надо делать кремацию! Не надо никому этой экономии! Он заработал себе достаточно, чтобы его похоронили так, как это полагается по-христиански. Он человек, который заслужил настоящие, хорошие похороны», — высказался Толкач.

По мнению брата Моисеева, исполнителя стоит похоронить в Могилеве рядом с матерью. Также Толкач допустил захоронение певца в одной могиле с родительницей.

Ранее брат Бориса Моисеева сообщил, что не намерен приезжать на похороны певца.

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