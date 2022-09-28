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1 час назад

Актриса Мария Кравченко рассказала, как справляется с тревогой

Вечерняя Москва

Российская актриса, участница шоу Comedy Woman Мария Кравченко рассказала, как ей удается справляться с тревогой. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Звезда Comedy Woman рассказала, как справляется с тревогой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Кравченко призналась, что привычные бытовые занятия, такие как чтение, вязание и прослушивание музыки, ей очень помогают. Общение с близким людьми также входит в этот список, но «самым лучшим лекарством» артистка назвала работу, передает Газета.ru.

Накануне главный внештатный специалист-невролог Минздрава Николай Шамалов рассказал, как бороться с тревожностью. Причины возникновения этого у людей могут быть разными: генетика, особенности воспитания, психологические травмы и пониженная самооценка.

Психолог Александр Шахов назвал несколько действенных методик, которые помогут справиться с беспокойством и вернуть внутреннее равновесие. Специалист посоветовал жить сегодняшним днем: не думать о прошлом и не строить планы на будущее.

Репродуктолог и репродуктивный психолог Ксения Камалова рассказала, влияет ли стресс на способность к зачатию. По мнению специалиста, стрессовый фактор сдвигает доминанту, на которую ориентирован организм, в свою сторону.

Шоу-бизнес,Александр Шахов,Мария Кравченко,Николай Шамалов,
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