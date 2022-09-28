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1 час назад

СМИ сообщили об отъезде из России Семена Слепакова

Мария Иванова

Комик Семен Слепаков уехал из России в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Светские хроники» со ссылкой на его помощницу.

«С ним все хорошо. Он уехал», - заявила собеседница канала.

Сам Слепаков эту информацию не комментировал.

Портал Super обратил внимание на расписание концертов Слепакова в Израиле: на конец сентября и начало октября должны состояться четыре его выступления в разных городах страны.

Об отъезде Слепакова в Израиль СМИ сообщали еще в марте 2022 года.

Слепаков впервые за долгое время вышел на связь

Слепаков тогда раскритиковал журналистов, писавших, что он покинул Россию «тайно» и «без объяснений».

«Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал «Комсомольскую правду», а тут вдруг такой сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда», - отмечал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

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