Комик Семен Слепаков уехал из России в Израиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Светские хроники» со ссылкой на его помощницу.
«С ним все хорошо. Он уехал», - заявила собеседница канала.
Сам Слепаков эту информацию не комментировал.
Портал Super обратил внимание на расписание концертов Слепакова в Израиле: на конец сентября и начало октября должны состояться четыре его выступления в разных городах страны.
Об отъезде Слепакова в Израиль СМИ сообщали еще в марте 2022 года.
Слепаков тогда раскритиковал журналистов, писавших, что он покинул Россию «тайно» и «без объяснений».
«Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал «Комсомольскую правду», а тут вдруг такой сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда», - отмечал он (орфография и пунктуация автора сохранены).