Погребняк ответила на слухи об эмиграции в Турцию

Дизайнер и блогерша Мария Погребняк в своем Instagram прокомментировала слухи о том, что эмигрировала в Турцию из России. Один из подписчиков спросил Погребняк, правда ли, что она "убежала" в Турцию из России.

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"Я уехала с командой на съемки! Вся моя семья дома в Москве", - ответила она.

Также блогерша заявила, что сейчас работает над новым дизайнерским проектом, связанным с разработкой одежды для женщин. Во время отсутствия Погребняк ее дети находятся с отцом.