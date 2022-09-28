Раскрыты детали мобилизации артистов и певцов

Российские деятели культуры, актеры и певцы могут быть мобилизованы, если не имеют брони. Об этом сообщил проект "Объясняем.рф".
"Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", - говорится в сообщении.
Ранее проект объяснял, что мобилизованным в России разрешено брать в часть деньги, собственное термобелье и средства гигиены, а также личные прицел, бинокль, прибор ночного видения и даже квадрокоптер.