Тюремное прошлое и внебрачный сын: факты из жизни Бориса Моисеева

27 сентября Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет. Кто-то восхищался им, кто-то его ругал, но его образ принес ему народную известность. Он не стремился походить на кого-то другого и всегда оставался самим собой, чего бы это ему не стоило. Вспоминаем факты и слухи из жизни легендарного российского исполнителя.

Родился в тюрьме

Жизнь Моисеева началась в тяжелых обстоятельствах — во время беременности мама отбывала наказание в тюрьме в Могилеве, где и родила маленького Бориса. Как сообщает Teleprogramma.pro, ее якобы осудили за слова, сказанные на одном из партсобраний: «Мне плевать на такую партию».

Позднее сам Моисеев заявил, что придумал эту историю исключительно ради пиара, однако далеко не все фанаты поверили в его слова.

Легенда о нетрадиционной ориентации

Моисеев всегда любил шокировать публику. Он выступал в эпатажных костюмах с перьями и стразами, позволял себе вызывающий макияж и манерное поведение. Наибольшую скандальную известность ему принесла песня «Голубая луна», которую он исполнил дуэтом с Николаем Трубачом.

Бориса стали называть первым российским артистом, который отважился заявить о своей нетрадиционной ориентации. Однако в 2010 году он заявил, что все это — легенда ради популярности. При этом сам Моисеев никогда не заявлял, что он гей, а лишь намекал и провоцировал зрителей на такое отношение.

Однако это принесло Моисееву не только популярность, но и ненависть. Причем со всех сторон. От верующих ему приходилось слышать обвинения в «распущенности» и «пропаганде гомосексуализма», а со стороны ЛГБТ-сообществ — в том, что он создает на сцене карикатурный образ гея.

Внебрачный сын

По официальной информации, Моисеев никогда не был женат и не заводил детей. Однако сам певец упоминал, что у него якобы есть внебрачный сын по имени Борис. В одних интервью он рассказывал, что наследник стал обеспеченным инженером, в других же делился сведениями о карьере отпрыска в Краковском театре глухонемых, а в третьих с сожалением объявлял, что любимый сын умер.

Подруга из США

Певец много выступал с различными известными артистками, вроде Лаймы Вайкуле и Людмилы Гурченко. Регулярно выходили новые альбомы и клипы, а билеты на концерты распродавались почти сразу же. Так продолжалось до 2010 года, когда Борис Моисеев оказался в больнице. С инсультом.

Врачи спасли ему жизнь, но восстановление оказалось долгим и тяжелым. Рядом с ним постоянно находилась Адель Тодд — гражданка США, давняя подруга артиста, на которой он, по его словам, собирался жениться. Однако заявленное бракосочетание так и не состоялось, а причины его отмены неизвестны до сих пор.

Чуть не потерял сознание на похоронах Кобзона

Когда не стало Иосифа Кобзона, Моисеев, несмотря на плохое самочувствие, приехал на похороны друга в 2018 году. Все присутствующие не могли не заметить, что выглядит певец очень плохо.

Располневшего бледного артиста, едва державшегося на ногах, вели под руки двое помощников. Несмотря на состояние он хотел проводить в последний путь своего друга. Несколько раз Моисеев, казалось, находился на грани обморока — но держался.

Затворничество

Последние годы жизни Моисеев провел в уединении, а восстановиться ему до конца так и не удалось. Артисту много помогали друзья, в том числе Алла Пугачева, Нелли Кобзон и другие знаменитости. Сам же Борис не терял уверенности, что у него еще многое впереди и продолжал бороться с последствиями заболевания.