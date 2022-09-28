“Думал, что он в подвале”: брат Бориса Моисеева о смерти артиста

Накануне стало известно, что ушел из жизни заслуженный артист России Борис Моисеев. Ранее певец дважды переносил инсульт, однако с третьим организм Моисеева справиться не смог. На протяжении десяти лет Борис Михайлович не появлялся на публике. Дело в том, что он вел затворнический образ жизни и жил совершенно один. Так, мужчина и ушел из жизни в гордом одиночестве. Бездыханное тело нашел директор артиста, Сергей Горох.

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Интересно, что родной брат Бориса Моисеева узнал о смерти родственника не из уст Гороха, а от журналистов. Он уже много лет проживает в Канаде и совершенно не понимает поступок директора, почему он не смог связаться с ним и лично сообщить о трагедии. Кроме того, брат Моиссева утверждает, что Сергей всегда скрывал местонахождение артиста и даже запрещал видеться с ним. Тем более, не удивительно, что одинокий певец переписал свою квартиру в центре Москвы на своего директора.

“Мы с Людой, моей супругой, неоднократно были в Москве, приезжали на передачи. Но последние полтора года у нас не было никакой информации о брате, мы даже не знали, где он находится: то ли в Москве, то ли в Литве. Знай мы точно, что он в столице, приехали бы и помогли Боре”, – рассказывает брат Бориса Михайловича.



“Думал, что он изолирован в каком-то подвале”, – отметил Маркс Толкач.