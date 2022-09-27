Брат Бориса Моисеева назвал виновного в смерти певца

Маркс Толкач заявил, что о смерти своего брата по матери Бориса Моисеева узнал от журналистов. Никто из команды певца ему не позвонил. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

По мнению Толкача, «вина за случившееся лежит на директоре» певца Сергее Горохе. Он якобы разрешал Борису Моисееву употреблять алкоголь и сигареты, что негативно отражалось на здоровье эпатажного артиста.

Мужчина подчеркнул, что в последние полтора года не имел никаких данных о брате, даже не знал, где он находится. Толкач пытался связаться с ним, но Борис не выходил на связь. В результате он даже предполагал, что знаменитого певца «изолировали в каком-то подвале».

По данным газеты, Борис Моисеев подписал с директором договор пожизненной ренты. Согласно документу, Горох был обязан пожизненно заботиться о певце, за что после его смерти получал квартиру в Москве.