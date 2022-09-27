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14 минут назад

Брат Бориса Моисеева назвал виновного в смерти певца

Илья Родин

Маркс Толкач заявил, что о смерти своего брата по матери Бориса Моисеева узнал от журналистов. Никто из команды певца ему не позвонил. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Брат Бориса Моисеева назвал виновного в смерти певца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Толкача, «вина за случившееся лежит на директоре» певца Сергее Горохе. Он якобы разрешал Борису Моисееву употреблять алкоголь и сигареты, что негативно отражалось на здоровье эпатажного артиста.

Мужчина подчеркнул, что в последние полтора года не имел никаких данных о брате, даже не знал, где он находится. Толкач пытался связаться с ним, но Борис не выходил на связь. В результате он даже предполагал, что знаменитого певца «изолировали в каком-то подвале».

По данным газеты, Борис Моисеев подписал с директором договор пожизненной ренты. Согласно документу, Горох был обязан пожизненно заботиться о певце, за что после его смерти получал квартиру в Москве.

Ранее сообщалось, что журналисты обратили внимание на странные подробности смерти шоумена.

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