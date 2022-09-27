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35 минут назад

В смерти Бориса Моисеева обнаружили странную деталь

Илья Родин

Внезапная смерть известного певца Бориса Моисеева шокировала его фанатов. Друзья шоумена уверяли, что с ним все хорошо, он ни в чем не нуждается. Никто не ожидал скоропостижной кончины, пишет «Комсомольская правда».

В смерти Бориса Моисеева обнаружили странную деталь
Фото: ТАССТАСС

В редакции полагают, что «всплывшие подробности о смерти артиста наводят на нехорошие мысли».

В частности, Борис Моисеев был не в состоянии разговаривать и передвигаться самостоятельно после того, как перенес третий инсульт. За ним ухаживали помощники.

Названа причина смерти Бориса Моисеева

По мнению автора статьи, его следовало госпитализировать и обеспечить постоянный присмотр и уход со стороны медицинского персонала. Соответственно, нет понимания, почему это не было сделано.

Тело артиста обнаружил его помощник Сергей Горох. Он вызвал скорую, но прибывшие врачи ничего не смогли сделать.

В редакции подчеркнули, что смерть наступила в районе 14 часов. О кончине артиста широкой публике стало известно после 16-30. То есть, информацию скрывали свыше двух часов. Это, кстати, подтвердил и Горох, уточняет автор статьи.

При этом, когда «светские хроникеры позвонили мужчине, чтобы выяснить подробности, он стушевался и не сразу нашелся, что сказать».

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
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