Названа причина смерти Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев скончался после инсульта. Об этом сообщает его арт-директор Сергей Горох.

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По словам директора, он обнаружил тело артиста в его квартире.

«Да, это так. <…> Сегодня в 2 часа», — уточнил Горох.

Его слова приводит РИА «Новости».

Спустя время, концертный директор подтвердил, что причиной смерти Моисеева стал инсульт. Пока что дата прощания с певцом не называется.