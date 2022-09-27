В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
49 минут назад

Причиной смерти Бориса Моисеева стал инсульт

Ura.Ru

Певец Борис Моисеев скончался после инсульта. Об этом сообщает его арт-директор Сергей Горох.

Названа причина смерти Бориса Моисеева
Фото: ТАССТАСС

По словам директора, он обнаружил тело артиста в его квартире.

«Да, это так. <…> Сегодня в 2 часа», — уточнил Горох.

Его слова приводит РИА «Новости».

Вся жизнь - шоу: каким был Борис Моисеев

Спустя время, концертный директор подтвердил, что причиной смерти Моисеева стал инсульт. Пока что дата прощания с певцом не называется.

Ранее URA.RU сообщало, что Борис Моисеев находился в «тяжелейшем состоянии». Это произошло после перенесенного артистом инсульта. Как пишет RT, певица Мария Кац поделилась воспоминаниями о певце.

Шоу-бизнес,Мария Кац,Борис Моисеев,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители