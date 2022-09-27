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1 час назад

СМИ сообщили о попавшем в больницу Калягине

Алиса Селезнёва

Российского актера и режиссера Александра Калягина госпитализировали в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает «Пятый канал».

Стало известно о госпитализации Калягина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеканал утверждает, что 80-летний Калягин находится в отделении хирургического лечения интерактивной патологии.

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В 2019 году СМИ сообщали о госпитализации актера с нарушением сердечного ритма.

Сам Калягин это опровергал. Он говорил радиостанции «Говорит Москва», что сам пришел в больницу на обследование.

«Мы тут хохочем. Да вы что, ребятки! Вы чего, обалдели? Вот напротив меня сидит мой лечащий врач, хохочем просто. Все нормально. Родные мои, успокойтесь. Уже все мне звонят, вы чего?! Спасибо, конечно, за это внимание, но это уже перебор», - говорил актер.

Шоу-бизнес,Александр Калягин,
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