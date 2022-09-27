Стало известно о госпитализации Калягина

«Мы тут хохочем. Да вы что, ребятки! Вы чего, обалдели? Вот напротив меня сидит мой лечащий врач, хохочем просто. Все нормально. Родные мои, успокойтесь. Уже все мне звонят, вы чего?! Спасибо, конечно, за это внимание, но это уже перебор», - говорил актер.