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1 час назад

Умер певец и композитор Джим Пост

Lenta.ruиещё 4

Ушел из жизни американский певец, автор песен и композитор Джим Пост. Об этом сообщает The New York Times.

Скончался певец и композитор Джим Пост
Фото: риа новостириа новости

Пост умер в возрасте 82 лет в Дубьюке, штат Айова. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Он родился в 1939 году в Хьюстоне, штат Техас. В 1960-х годах вместе со своей женой Кэти Конн Пост выступал в составе дуэта Friend & Lover. В 1968 они выпустили песню Reach out of the Darkness, которой удалось продержаться в чарте Billboard Hot 100 около 14 недель. Позднее супруги развелись, а дуэт распался. В 1970-1980-х годах Джим давал концерты как сольный певец в Чикаго и на Среднем Западе. Всего в дискографии музыканта насчитывается свыше 10 альбомов. Его хит Reach out of the darkness звучит в таких сериалах, как «Беверли-Хиллз, 90210» «Безумцы», «Водолей».

Ранее стало известно о смерти первого музыкального комментатора СССР и музыковеда Льва Гинзбурга.

Шоу-бизнес,Лев Гинзбург,
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