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46 минут назад

Экс-супруг Бледанс признался, что был не готов к рождению ребенка с синдромом Дауна

Слово и Дело

Бывший супруг актрисы Эвелины Бледанс Александр Семин опроверг информацию о том, что не участвует в жизни и воспитании их общего ребенка Семена, который родился с синдромом Дауна.

Экс-супруг Бледанс признался, что был не готов к рождению ребенка с синдромом Дауна
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Семин не скрывает, что не был готов к трудностям и испытаниям, которые связаны с отклонениями в здоровье сына, однако отказываться он наследника не собирается.

Александр во время беременности актрисы до последнего надеялся, что мальчик родится здоровым.

«Я нормальный боящийся родитель, который, как и все, ждут идеального ребенка. Я не допускал этой мысли. Когда тебе намекают на аборт, ты говоришь "ок", но в надежде, что родится здоровый ребенок», — рассказал он в интервью признанной иноагентом в РФ Екатерине Гордеевой.

Эвелина Бледанс и Александр Семин после развода общаются лишь по вопросам сына. Мальчик, несмотря на особенности развития, ходит в школу и играет в театре, а также имеет рекламные контракты.

«Я никуда не исчез, но понял, что это личный проигрыш. Вообще появление инвалида в семье, означает проигрыш в России. Мужчине кажется, что проще уйти. Мамам уйти социально нельзя, а папам можно — ну, пусть уходят. Лучше никакого отца, чем вечно стесняющегося своего ребенка», — высказался Семин.

Александр после расставания с Эвелиной женился во второй раз. В браке у него родилась дочь.

Шоу-бизнес,Александр Семин,Екатерина Гордеева,Эвелина Бледанс,
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