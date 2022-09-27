Канье Уэст и Ирина Шейк появились вместе на публике после слухов о романе

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе (Ye), и российская супермодель Ирина Шейк вышли вместе в свет после слухов о романе. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

Фото: риа новости риа новости

Знаменитостей заметили на вечеринке в честь показа бренда Burberry, который прошел в рамках Недели моды в Лондоне. Хип-хоп-исполнитель выбрал для мероприятия толстовку с капюшоном, черные кожаные штаны и куртку, а также сланцы, оформленные множеством бриллиантов. Манекенщица, в свою очередь, появилась на публике в кожаном платье длины мини и сапогах на шпильке.

Отмечается, что фотографы запечатлели Уэста и Шейк в компании с моделью Наоми Кэмпбелл и директора по маркетингу марки Burberry Риккардо Тишем во время разговора.