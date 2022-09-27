В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Канье Уэст и Ирина Шейк вышли вместе в свет после слухов о романе

Lenta.ru

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе (Ye), и российская супермодель Ирина Шейк вышли вместе в свет после слухов о романе. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

Канье Уэст и Ирина Шейк появились вместе на публике после слухов о романе
Фото: риа новостириа новости

Знаменитостей заметили на вечеринке в честь показа бренда Burberry, который прошел в рамках Недели моды в Лондоне. Хип-хоп-исполнитель выбрал для мероприятия толстовку с капюшоном, черные кожаные штаны и куртку, а также сланцы, оформленные множеством бриллиантов. Манекенщица, в свою очередь, появилась на публике в кожаном платье длины мини и сапогах на шпильке.

Отмечается, что фотографы запечатлели Уэста и Шейк в компании с моделью Наоми Кэмпбелл и директора по маркетингу марки Burberry Риккардо Тишем во время разговора.

В мае 2021 года Шейк заподозрили в романе с Канье Уэстом. Однако сами знаменитости никак не подтверждали этот слух. В июне того же года также стала известна предполагаемая длительность их романа. Согласно информации портала TMZ, пара провела вместе несколько месяцев, начиная с марта. Одна из первых встреч Уэста и Шейк произошла в Нью-Йорке в конце апреля, когда артист приехал проститься с погибшим рэпером DMX.

Шоу-бизнес,Канье Уэст,Ирина Шейк,Наоми Кэмпбелл,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители