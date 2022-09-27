«Синдром снайпера»: пластический хирург оценил состояние Пугачевой

В последнее время поклонники эстрадной певицы Аллы Пугачевой обеспокоены изменениями во внешности артистки, при этом врачи связывают такое состояние с «синдромом снайпера». Пластический хирург Тигран Алексанян прокомментировал данные слухи и рассказал об особенностях психического недуга.

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— Такой синдром является посттравматическим стрессовым расстройством, когда один глаз чуть больше другого. Проявляется у тех, кто не может вынести какие-то психические моменты, тяжелые ситуации. У кого слабая нервная система, — пояснил Алексанян.

При этом такое нарушение, как уточняется, часто связано с хроническим стрессом или эмоциональным переживанием. Синдром может развиться у любого человека, испытывающего перенапряжение, отметил специалист.

Однако предположения о том, что Пугачева может иметь «синдром снайпера» хирург считает необоснованными, так как все слухи связаны лишь с изменениями во внешности после пластических операций. По словам медика, они могут возникнуть после хирургического вмешательства, однако считаются псевдосиндром, передает Пятый канал.