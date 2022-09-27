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30 минут назад

«Синдром снайпера»: пластический хирург оценил состояние Пугачевой

Вечерняя Москва

В последнее время поклонники эстрадной певицы Аллы Пугачевой обеспокоены изменениями во внешности артистки, при этом врачи связывают такое состояние с «синдромом снайпера». Пластический хирург Тигран Алексанян прокомментировал данные слухи и рассказал об особенностях психического недуга.

«Синдром снайпера»: пластический хирург оценил состояние Пугачевой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Такой синдром является посттравматическим стрессовым расстройством, когда один глаз чуть больше другого. Проявляется у тех, кто не может вынести какие-то психические моменты, тяжелые ситуации. У кого слабая нервная система, — пояснил Алексанян.

При этом такое нарушение, как уточняется, часто связано с хроническим стрессом или эмоциональным переживанием. Синдром может развиться у любого человека, испытывающего перенапряжение, отметил специалист.

Однако предположения о том, что Пугачева может иметь «синдром снайпера» хирург считает необоснованными, так как все слухи связаны лишь с изменениями во внешности после пластических операций. По словам медика, они могут возникнуть после хирургического вмешательства, однако считаются псевдосиндром, передает Пятый канал.

До этого стало известно, что певица Рита Дакота поделилась со своими подписчиками проблемами отца Сергея Михайловича. По ее словам, он страдает от алкогольной и наркотической зависимостей, но принял решение отказаться от прохождения реабилитации.

Шоу-бизнес,Тигран Алексанян,Рита Дакота,Алла Пугачева,
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