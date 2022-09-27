Королева спела в синем платье на фоне желтых флагов

Певица Наташа Королева спела в столичном ночном клубе свой хит «Желтые тюльпаны» на фоне желтых лент-флагов и в синем платье. Об этом сообщает «Пятый канал».
Так, во время исполнения композиции танцовщицы широко размахивали ярко-желтыми лентами, напоминающие оттенок флага Украины. После выступления певице громко аплодировали, видео с этим моментом звезда выложила в социальные сети.
Однако цветовая палитра на сцене привела подписчиков певицы в недоумение. Некоторые заподозрили Королеву в возможных переменах в политических взглядах.
«Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье»; «Синее платье и желтые флаги — к чему бы это?»; «Кто-то пытается переобуться в полете?» — написали фолловеры.
Напомним, ранее Королева не делала никаких публичный заявлений по поводу спецоперации. При этом ее супруг Сергей Глушко поддерживает российскую политическую позицию. А вот мама певицы Людмила Порывай - является сторонницей Украины. Ходят слухи, что на этой почве у тещи с зятем заметно ухудшились отношения.