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36 минут назад

Королева спела в синем платье на фоне желтых флагов

Мария Иванова

Певица Наташа Королева спела в столичном ночном клубе свой хит «Желтые тюльпаны» на фоне желтых лент-флагов и в синем платье. Об этом сообщает «Пятый канал».

Королева спела в синем платье на фоне желтых флагов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, во время исполнения композиции танцовщицы широко размахивали ярко-желтыми лентами, напоминающие оттенок флага Украины. После выступления певице громко аплодировали, видео с этим моментом звезда выложила в социальные сети.

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Однако цветовая палитра на сцене привела подписчиков певицы в недоумение. Некоторые заподозрили Королеву в возможных переменах в политических взглядах.

«Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье»; «Синее платье и желтые флаги — к чему бы это?»; «Кто-то пытается переобуться в полете?» — написали фолловеры.

Напомним, ранее Королева не делала никаких публичный заявлений по поводу спецоперации. При этом ее супруг Сергей Глушко поддерживает российскую политическую позицию. А вот мама певицы Людмила Порывай - является сторонницей Украины. Ходят слухи, что на этой почве у тещи с зятем заметно ухудшились отношения.

Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Сергей Глушко,Наташа Королева,
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