Королева спела в синем платье на фоне желтых флагов

Певица Наташа Королева спела в столичном ночном клубе свой хит «Желтые тюльпаны» на фоне желтых лент-флагов и в синем платье. Об этом сообщает «Пятый канал».

Так, во время исполнения композиции танцовщицы широко размахивали ярко-желтыми лентами, напоминающие оттенок флага Украины. После выступления певице громко аплодировали, видео с этим моментом звезда выложила в социальные сети.

Однако цветовая палитра на сцене привела подписчиков певицы в недоумение. Некоторые заподозрили Королеву в возможных переменах в политических взглядах.

«Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье»; «Синее платье и желтые флаги — к чему бы это?»; «Кто-то пытается переобуться в полете?» — написали фолловеры.