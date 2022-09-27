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27 минут назад

Ведущие Comedy Club предложили названия для разработанного в Омске ноутбука

Никита Бородкин

Ведущие юмористического шоу Comedy Club в эфире телеканала ТНТ обсудили произведенный в Омске ноутбук Bitblaze, который стал первым отечественным портативных компьютером. Как сообщает sibnovosti.ru, комик Павел Воля в шутку предположил, что российский ноутбук должен быть в березовом корпусе, а в пятницу работать до 16:00.

Ведущие Comedy Club предложили названия для омского ноутбука
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также Воля начал предлагать названия для ноутбука — «Степан» или «Ноутбук — и точка».

Один из разработчиков в это время находился в зале. Он признался, что смог бы лучше ответить комикам, если бы с ним были его коллеги.

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Отметим, что ноутбук Bitblaze Titan пока еще находится в разработке и его розничная цена неизвестна. Компьютер разработан на основе восьмиядерного процессора «Байкал-М».

Шоу-бизнес,Павел Воля,
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