Ведущие Comedy Club предложили названия для омского ноутбука

Ведущие юмористического шоу Comedy Club в эфире телеканала ТНТ обсудили произведенный в Омске ноутбук Bitblaze, который стал первым отечественным портативных компьютером. Как сообщает sibnovosti.ru, комик Павел Воля в шутку предположил, что российский ноутбук должен быть в березовом корпусе, а в пятницу работать до 16:00.

Также Воля начал предлагать названия для ноутбука — «Степан» или «Ноутбук — и точка».

Один из разработчиков в это время находился в зале. Он признался, что смог бы лучше ответить комикам, если бы с ним были его коллеги.