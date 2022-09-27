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48 минут назад

Прилучному и Брутян предрекли скорый развод

Никита Бородкин

Актерам Павлу Прилучному и Зепюр Брутян предрекли скорый развод. Как сообщает «7Дней», погубить брак может Анна Городжая, которая занималась организацией ее свадьбы — пользователи Сети считают, что над ней висит «проклятие».

Прилучному и Брутян предрекли скорый развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что свадьбу Прилучный и Брутян сыграли только летом. Городжая организовывала банкет и церемонию. За время работы собственного свадебного агентства она успела устроить пиршества для многих знаменитостей — например, для Риты Дакоты и Влада Соколовского, Иды Галич и Алана Басиева, а также Ксении Бородиной и Курбана Омарова.

Однако интернет-пользователи обратили внимание на печальную закономерность — многие пары, которые обращались за услугами Анны, впоследствии разводились. Фанаты актеров опасаются, что скоро и Прилучного с Брутян постигнет та же судьба.

Отметим, что по слухам, Прилучный организовывал большую часть торжества по бартеру. Изначально он хотел скромную свадьбу и не рассчитывал на большое мероприятие. В результате расплачиваться за часть услуг ему пришлось рекламой в своих соцсетях.

Шоу-бизнес,Рита Дакота,Курбан Омаров,Влад Соколовский,Ксения Бородина,
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