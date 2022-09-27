Прилучному и Брутян предрекли скорый развод

Актерам Павлу Прилучному и Зепюр Брутян предрекли скорый развод. Как сообщает «7Дней», погубить брак может Анна Городжая, которая занималась организацией ее свадьбы — пользователи Сети считают, что над ней висит «проклятие».

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Напомним, что свадьбу Прилучный и Брутян сыграли только летом. Городжая организовывала банкет и церемонию. За время работы собственного свадебного агентства она успела устроить пиршества для многих знаменитостей — например, для Риты Дакоты и Влада Соколовского, Иды Галич и Алана Басиева, а также Ксении Бородиной и Курбана Омарова.

Однако интернет-пользователи обратили внимание на печальную закономерность — многие пары, которые обращались за услугами Анны, впоследствии разводились. Фанаты актеров опасаются, что скоро и Прилучного с Брутян постигнет та же судьба.