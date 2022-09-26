Андрей Малахов посвятил премьеру своей программы «МАЛАХОВ» военным корреспондентам

На телеканале «Россия-1» стартует новая программа АндреяМалахова, подробности которой не раскрывались долгое время. Первый выпуск выйдет в эфир уже сегодня — 26 сентября. В студии соберутся военные корреспонденты и члены их семей.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Тема премьерного выпуска передачи «МАЛАХОВ» — «Военкор.Есть такая профессия». Гости студии расскажут о специфике своей работы. Причем среди приглашенных — не только мужчины. Так, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова поведала в студии, что поистине не любитносить каски, поскольку они портят прическу. Но, помимо этого, в ее арсенале много и серьезных историй.

«С 1992-го года я на фронте. В этом году 30-летие моей работы

военным корреспондентом», — цитирует ее kp.ru.

В эфире покажут сюжет о том, как Малахов навестил своегопервого учителя на ТВ, которая также является мамой военкора Сергея Зенина. Телеведущий с уважением относится к своим коллегам, которые работают в опасных точках.

«Военные корреспонденты — это очевидцы реальных событий,

глаза и уши в самых опасных местах боев, они фиксируют события и помогают людям разобраться в том, что происходит на самом деле. Хрупкие женщины наряду с мужчинами ежедневно идут под пули, рискуя собственной жизнью — ради того, чтобы доставить нам новости. Каждый свой материал они пропускают через себя. Их репортажи — важнейшие документы истории», — высказался Малахов.