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41 минуту назад

Андрей Малахов посвятил премьеру своей программы «МАЛАХОВ» военным корреспондентам

Слово и Дело

На телеканале «Россия-1» стартует новая программа АндреяМалахова, подробности которой не раскрывались долгое время. Первый выпуск выйдет в эфир уже сегодня — 26 сентября. В студии соберутся военные корреспонденты и члены их семей.

Андрей Малахов посвятил премьеру своей программы «МАЛАХОВ» военным корреспондентам
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Тема премьерного выпуска передачи «МАЛАХОВ» — «Военкор.Есть такая профессия». Гости студии расскажут о специфике своей работы. Причем среди приглашенных — не только мужчины. Так, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова поведала в студии, что поистине не любитносить каски, поскольку они портят прическу. Но, помимо этого, в ее арсенале много и серьезных историй.

«С 1992-го года я на фронте. В этом году 30-летие моей работы
военным корреспондентом», — цитирует ее kp.ru.

В эфире покажут сюжет о том, как Малахов навестил своегопервого учителя на ТВ, которая также является мамой военкора Сергея Зенина. Телеведущий с уважением относится к своим коллегам, которые работают в опасных точках.

«Военные корреспонденты — это очевидцы реальных событий,
глаза и уши в самых опасных местах боев, они фиксируют события и помогают людям разобраться в том, что происходит на самом деле. Хрупкие женщины наряду с мужчинами ежедневно идут под пули, рискуя собственной жизнью — ради того, чтобы доставить нам новости. Каждый свой материал они пропускают через себя. Их репортажи — важнейшие документы истории», — высказался Малахов.

Многие из приглашенных в студию Малахова гостей вскоре вернутся на передовую.

Шоу-бизнес,Дарья Асламова,Андрей Малахов,
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