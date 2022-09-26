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26 минут назад

«Стая шакалов»: Сябитова рассказала об уходе из шоу «Звезды в Африке» и голоде

Вечерняя Москва

Известная российская сваха Роза Сябитова не прошла испытания голодом в телешоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Роза Сябитова рассказала об уходе из шоу «Звезды в Африке» и голодовке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В рамках правил проекта в этом выпуске участники должны были проявить силу воли и перебороть чувство голода. На протяжении нескольких суток еды не хватало, а скудные блюда из чечевицы и другой местной крупы желанного насыщения не приносили. Вынужденная длительная голодовка вызвала проблемы с пищеварением у Сябитовой.

Участница шоу не справилась с одним из испытаний, из-за чего команда противников решила выгнать Сябитову на совете, после этого она покинула телепроект.

По словам телеведущей, ей не было стыдно за свою игру, а вот поведение команды соперников она охарактеризовала, как «стаю шакалов, которая бросилась на слабого», передает слова Сябитовой Пятый канал.

Недавно Сябитова опубликовала пост, в котором раскрыла девушкам пару секретов о том, как удержать мужа. Она порекомендовала всегда стремиться внешне привлекать своего супруга.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
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