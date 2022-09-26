Рэп-исполнитель Птаха намерен отправиться на фронт

Рэп-исполнитель Птаха заявил о готовности отправитьсяв зону специальной операции по защите граждан Донбасса. Об этом пишет Telegram-канал «НеОпра, блин!».
«Я не буду тем самым слабым звеном в своем роду — мой прадед дошел до Берлина и вернулся обратно. Я не буду позорить свой род. Я так же, как и все, пойду и буду воевать», — заявил
рэпер.
Птаха полностью поддерживает российскую сторону в условиях спецоперации на Украине. Артист также выступал скритикой знаменитостей, уехавших за границу после начала всех событий.