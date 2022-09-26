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39 минут назад

Рэп-исполнитель Птаха намерен отправиться на фронт

Слово и Дело

Рэп-исполнитель Птаха заявил о готовности отправитьсяв зону специальной операции по защите граждан Донбасса. Об этом пишет Telegram-канал «НеОпра, блин!».

Рэп-исполнитель Птаха намерен отправиться на фронт
Фото:  prt scr youtube.com | Super prt scr youtube.com | Super

«Я не буду тем самым слабым звеном в своем роду — мой прадед дошел до Берлина и вернулся обратно. Я не буду позорить свой род. Я так же, как и все, пойду и буду воевать», — заявил
рэпер.

Птаха полностью поддерживает российскую сторону в условиях спецоперации на Украине. Артист также выступал скритикой знаменитостей, уехавших за границу после начала всех событий.

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